Kocaeli sahillerinde yaz sezonunda 270 cankurtaran hizmet verecek

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yaz sezonunda 13 plajda 270 cankurtaran, denize girenlerin can güvenliğini sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli İtfaiyesine bağlı Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri 2005 yılından bu yana Kocaeli sahillerinde görev alıyor.

KOSKEM ekipleri, bugün itibarıyla başlayan deniz sezonunda Karadeniz sahillerinde haftanın 7 günü 270 cankurtaranla hizmet verecek.

Ekipler, Kandıra Cebeci, Kovanağzı, Kumcağız, Miço, Kerpe, Sarısu, Seyrek, Bağırganlı, Karamürsel-Altınkemer, Ereğli Defne sahilinde, Darıca Sahili, Bayramoğlu Halk Plajı ve Kadınlar Plajı'nda denize girenlerin can güvenliğini sağlayacak.

Sezon öncesi Kocaeli sahillerinde görev alacak personele, profesyonel eğitmenler tarafından havuz eğitimi, cankurtaranlık belgesi olmayan ya da süresi geçen personel ile gönüllülere bronz ve gümüş cankurtaranlık bröveleri aldırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, bugün başlayan yaz sezonunun 15 Eylül'de biteceğini belirterek, "Geride bıraktığımız 5 yıllık sezonu üst üste kayıpsız kapattık. Vatandaşlarımızın canlarını kurtardık. İnşallah bu sezon da kazasız belasız kayıpsız bir sezon olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz 2005 yılından bu yana Karadeniz ve Marmara sahillerinde 13 bölgemizde bu hizmeti yürütmektedir. Bu sene de aramızda 11 sivil toplum kuruluşu olacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan KOSKEM ekipleri, 2005 yılından bu yana 16 bin 324 kişiyi boğulmaktan kurtardı.





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