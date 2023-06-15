Kocaeli'de gönüllü aileler öğrencilere "yaşam koçluğu" yapıyor

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valiliğince başlatılan Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) projesine katılan gönüllü aileler, yıl boyu birlikte vakit geçirdikleri öğrencilere doğru rol model olmaya çalışıyor.

Vali Seddar Yavuz, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kocaeli ÖNEM Projesi Yıl Sonu Gala Töreni'nde, çocukların ve gençlerin hayata bağlanması, iyi yetiştirilmesinin, aynı zamanda milletin geleceği anlamına geldiğine belirtti.

Yavuz, projenin özellikle dezavantajlı olan, sevgi ve şefkat yoksunluğu içinde bulunan, anne ve babası ayrı çocuklara yönelik özel çalışma olduğunu anlattı.

Bu kapsamda rehberlik bölümlerinin belirlediği çocuklara, 18 faaliyet başlığı altında özel program uyguladıklarını aktaran Yavuz, "Özel nedeni neyse ona göre program uyguluyoruz. Bu proje, sosyal, psikolojik anlamda çeşitli etkinlikler ve sportif faaliyetlerle, kişilik gelişimi sağlanması, sorun çözme becerisi kazandırılmasına yönelik önemli faaliyet." dedi.

Yavuz, kentte 2020'den itibaren bu kapsamda 167 bin 31 öğrencinin, 879 bin 580 öğrenciyle kaynaştırma amaçlı faaliyetlerden faydalandığını belirterek, "Çocuklarımız, 15 bin 660 hamimizle eşleştirilmiştir. Hamimiz, çocuklarımıza yaşam koçluğu yapmakta ve hayata bağlanmaları ve doğru rol model olmaları yönünde de destek veriyorlar." diye konuştu.

- "Çocuklarımıza sahip çıkma konusunda net tavır ortaya koyuyoruz"

Eşi Selda Yavuz ile 6 çocuğa hamilik yaptıklarını söyleyen Yavuz, bu çocuklarla zaman zaman bir araya geldiklerini, onların her türlü ihtiyaç ve sorunlarına ilişkin çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Yavuz, projenin, bağımlılıkla mücadelede kötü alışkınların edinilmemesi ve sorun ortaya çıkmadan çözülmesi anlamında da çok önemli çalışma olduğunu vurguladı.

Çocuklara yönelik anketlerde, öğrencilerin talepleri doğrultusunda ve bilim kurulunun tavsiyeleriyle yeni ekleme ve çıkarmalar yapıldığını kaydeden Yavuz, "Şikayet etmek yerine çocuklarımıza nasıl sahip çıkabileceğimiz konusunda net tavır ortaya koyuyoruz. Şikayet etmek bizim işimiz değil. Gençliğimizi, çocuklarımızı her türlü kötü alışkınlıktan koruyacak, kişilik becerileri kazandıracak, en az bir hobi edinmelerini katkı sunacak proje." ifadesini kullandı.

Vali Yavuz, velilerden olumlu dönüşler gelen projenin ekonomik destek içerdiğini de sözlerine ekledi.

- "Pizza günleri düzenliyoruz, sinemaya gidiyoruz, dertleşiyoruz"

İzmit'te 4 öğrenciye hamilik yapan esnaf Samet Zorlu, projeyi başlatan Vali Yavuz'a teşekkür etti.

Çalışma sayesinde çocukların kendilerini yalnız hissetmediğini dile getiren Zorlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki bütün çocukların bizim çocuklarımız olduğunu gösterdi. Kendi çocuklarımızla nasıl etkinlikler yapıyorsak, vakit geçiriyorsak mümkün olduğunca bu arkadaşlarımızla da vakit geçirmeye çalışıyoruz. Oyun oynuyoruz, pizza günleri düzenliyoruz, sinemaya gidiyoruz, dertleşiyoruz. Çevremizdekiler de bize katkıda bulunmaya çalışıyorlar."

Vali Yavuz ve davetlilerin, yıl boyunca öğrenciler tarafından yapılan çalışmaların sergilendiği alanı gezdiği etkinlik, çocukların sunduğu gösterilerle sona erdi.





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