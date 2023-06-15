Kocaeli'de deri üzerine yazılmış Tevrat ile 361 sikke ele geçirildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde deri üzerine yazılmış Tevrat ve muhafaza kabı ile 361 sikke ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

İlçede durdurulan bir araçta yapılan aramada, Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 361 sikke ile deri üzerine yazılmış Tevrat ve muhafaza kabı ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 zanlı hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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