Kocaeli'de boşandığı eşine silah çektiği öne sürülen zanlı yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, boşandığı eşine silah çektiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Osmangazi Mahallesi Kuştepe Caddesi'nde S.Ş. boşandığı eşinin önünü keserek silah çekti.

Zorla aracına bindirmek istediği eski eşini darbeden S.Ş. daha sonra çevredekilerin müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

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