Kocaeli'de tırmanış yaparken düşen kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, tırmanış yaparken düşerek yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Selim Koş, Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda tırmanış yaptığı sırada 2 metre yükseklikten dengesini kaybederek kayalık zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve Gebze Belediyesi Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerce yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kurtarılan yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.