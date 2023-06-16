Kocaeli'de balataları ısınan iş makinesi yüklü tır bariyere ve ağaca çarptı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde balataları ısınan, iş makinesi yüklü tırın bariyere ve ağaca çarparak durduğu kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Hacı Osman Mahallesi Nihat Adsız Sokak'ta yokuş aşağı inen, E.Ç. idaresindeki 34 LR 4574 plakalı tırın balataları ısındı.

Kontrolden çıkan tır önce bariyerlere, ardından yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

Kazada araçta bulunan N.K. ağır yaralanırken, aracın dorsesindeki 2 iş makinesi ise 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tırın sürücü E.Ç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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