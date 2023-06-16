Kocaeli'de altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu delindi

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu delindi.

Turgut Özal Mahallesi'nde iş makinesiyle yapılan altyapı çalışması sırasında, bölgeden geçen doğalgaz hattı delindi.



Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

Bölgede önlem alan ekipler, doğalgaz hattının vanasını kapattı.

Ekipler, daha sonra hattın onarılması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.