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Kocaeli'de kadın çiftçilerin hibe desteğiyle yetiştirdiği arakanın hasadı yapıldı

AA

Kocaeli'de kadın çiftçilerin hibe desteğiyle yetiştirdiği arakanın hasadı yapıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle İzmit ilçesinin kırsal mahallelerinden Dağköy'de kadın çiftçilerin organik olarak yetiştirdiği bezelye türü arakanın hasadı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kırsalda yaşayanların gelir ve refah düzeyinin iyileştirilmesi amacıyla kadın ve genç çiftçilere yönelik "Fikir Sizden, Destek Bizden" projesi hayata geçirildi.

Proje doğrultusunda yüzde 75 hibeli tarımsal destek verilen Dağköy'de kadın çiftçilerin organik olarak yetiştirdiği arakanın ilk hasadı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın öncülüğünde tarımsal kalkınmaya ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılmasına yönelik çok sayıda destekleme projesini hayata geçirdiklerini belirtti.

Özellikle kadınların bir araya geldiği kooperatifler için pozitif ayrımcılık yaptıklarını ve destek programı paketi hazırladıklarını aktaran Aydınlık, şöyle devam etti:

"Bu projeyi hayata geçirdik. Daha önceki tarım ve hayvancılık konusundaki desteklerimizden biraz farklı olarak birlikte üretime destek veriyoruz. Bu sayede üretimde toplulaştırmayı ve birlikte üretimin getirdiği sinerjiden kaynaklanan artı değerin artmasını sağlamış olacağız.

Kooperatif ve birliklere proje karşılığında yüzde 75 hibe desteği veriyoruz. Diğer projelerden farkı olarak, yüzde 25'i çiftçilerimizin ürettiği ürünlerden alıyoruz. Bu ürünleri de büyükşehirden sürekli yardım alan ihtiyaç sahibi ailelere veriyoruz. Ödeme konusunda çiftçilerimizi zorlamıyoruz, geniş bir takvime yayıyoruz."

- "Araka bezelyelerimizi hiç kimyasal madde kullanmadan yetiştirdik"

İzmit Dağköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Necla Sarı Akyazı da hibe desteğin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, Büyükşehir Belediyesinin 2 dekarlık modern bir sera kurduğunu ve araka tohumu verdiğini kaydetti.

Kasım ayında araka ektiklerini belirten Akyazı, "Biz çoğunluğu kadınlardan oluşan bir kooperatif olarak en büyük destekçimiz Büyükşehir. İyi ki varlar, iyi ki üreticilere böyle destek veriyorlar. Kadın üretici çok kıymetli ve verimli oluyor. Araka bezelyelerimizi hiç kimyasal madde kullanmadan yetiştirdik. Gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kadın çiftçiler, belediyenin desteğiyle yetiştirdikleri arakaların hasadını yaptı.

Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ve protokol üyeleri, üreticilerle birlikte bezelyeleri ayıkladı.

Ayrıca bezelye ayıklama yarışmasında dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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