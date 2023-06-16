Kocaeli'de açık kalan damperi köprüye çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonun açılan damperinin köprüye çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Sultan Orhan Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde Y.T. idaresindeki 41 YK 203 plakalı hafriyat kamyonu, damperinin açılması sonucu Tatlıkuyu Köprüsü'ne çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı bölgede, kamyonun yoldan çekilmesi için çalışma başlatıldı.

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