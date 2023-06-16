Kocaeli'de öğrenciler karne aldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 32 bin 726 öğrenci karne almanın sevincini yaşadı.
Barbaros Hayrettin İlkokulunda, 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla karne töreni düzenlendi.
Törende konuşan Vali Yardımcısı Ali Ada, öğrencilere iyi tatiller dileğinde bulunarak, "Değerli öğrencilerimiz, zorlu bir çalışmanın ardından yıl sonu tatiline girdiniz. Bu yıl sonu tatilinizi en iyi bir şekilde değerlendiriniz. Bol, bol kitap okuyunuz." dedi.
Daha sonra öğrencilere karneleri dağıtıldı.
Programa, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, veliler, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.
Gölcük’te 32 bin 726 öğrencinin karne aldığı belirtildi.