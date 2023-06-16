Kocaeli'de kazara ateş alan tabancayla kendini ve arkadaşını yaraladı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişinin belinden çıkardığı tabancanın kazara ateş alması sonucu hem kendisi hem de arkadaşı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nenehatun Mahallesi'nde O.K'nin (17) belinden çıkardığı tabanca ateş aldı. O.K. ile yanındaki arkadaşı M.Ü. (17) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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