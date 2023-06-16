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Akçaray tramvay hattında Plajyolu-Kuruçeşme etabının tanıtımı yapıldı

AA

Akçaray tramvay hattında Plajyolu-Kuruçeşme etabının tanıtımı yapıldı

KOCAELİ (AA) - Akçaray tramvay hattında Plajyolu-Kuruçeşme etabının tanıtımı gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tanıtım dolayısıyla Kent Meydanı'ndaki duraktan tramvaya binerek Kuruçeşme'ye kadar gitti.

Kuruçeşme durağında tramvaydan inen Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, Kuruçeşme etabının bir süredir hizmette olduğunu ama ancak bugün tanıtımını yapmak için fırsat bulduklarını söyledi.

Plajyolu ile Kuruçeşme arasında normal bir tramvay hattı yapılmadığını ve D-100 kara yolunun üzerinden 332 metre uzunluğunda bir köprüyle geçildiğine dikkati çeken Büyükakın, bu inşaat esnasında yoldaki trafiği hiç durdurmadıklarını, trafiği tamamen kesmeden çalıştıklarını kaydetti.

Büyükakın, halihazırdaki sistemle 2035 yılında varacaklarını öngördükleri kapasiteye şimdiden eriştiklerini dile getirdi.

Kuruçeşme durağı hizmete girdiğinden beri bu duraktan binenlerden ücret almadıklarını hatırlatan Büyükakın, "Bayrama kadar ücretsiz. Bayramda da ücretsiz. Bayramdan sonra artık ücretli taşımaya burada da başlayacağız." dedi.

- "Şehir Hastanesi tramvay hattı çalışması yıl sonunda bitecek"

Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay hattı çalışmasının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı takibinde yürütüldüğünü belirten Büyükakın, bu hattın yapımının da yıl sonunda biteceğini bildirdi.

Büyükakın, Kocaeli Stadyumu'na kadar ulaşacak olan Alikahya tramvay hattının ihalesini temmuz ayında yapacaklarını dile getirerek, "İki ayrı etapta çalışmayı yaptık. İnşallah toplam 600 günde bitecek ama tahmin ediyorum 8 ay gibi bir zaman diliminde de Fatma Seher Hanım'ın ismini alan okulun oraya kadar bir durağı yetiştiririz diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Programa, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysal Tipioğlu, Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz ve Sami Çakır ile AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus da katıldı.

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