Kocaeli'de devrilen hurda yüklü tırın sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de devrilen hurda yüklü tırın sürücüsü tedavi altına alındı.

D-100 kara yolunda Ankara yönüne giden Y.D. idaresindeki 34 MHA 50 plakalı hurda yüklü tır, Barış Mahallesi yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan tır sürücüsünü Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı bölgede etrafa saçılan hurdaları temizlemek ve tırı yoldan kaldırmak için çalışma başlatıldı.

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