Kocaeli'de panelvanla traktörün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde panelvanla traktörün çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

Doğantepe Mahallesi Doğantepe Caddesi'nde 54 TT 221 plakalı panelvanla S.Y. idaresindeki 41 AF 669 plakalı saman yüklü traktör çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan caddedeki trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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