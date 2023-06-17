Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 6 ilde, internette kurdukları sahte sitelerle araç kiralamak isteyenleri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 27 zanlıdan 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, siber suçların men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda ekipler, zanlıların internette oluşturdukları sahte siteleri arama motorlarında üst sıralara aldırdıklarını, özellikle yaz aylarında Avrupa'da yaşayan Türklerden yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmeyi planlayanların yurda gelişlerini fırsat bilerek araç kiralama dolandırıcılığı yaptıklarını belirledi.

Ekipler, 29 kişiyi dolandırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Gaziantep ve Gümüşhane'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aralarında benzer suçtan aranmaları ve kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 27 zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği operasyonda şüphelilerin kullandığı internet sitelerine erişim engellendi.

Zanlılardan 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 10'u tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla salıverildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.