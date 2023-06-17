Kocaeli'de kiracının silahından çıkan kurşun dükkan sahibinin aracına isabet etti

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kiracının dükkan sahibine tabancayla ateş etmesi sonucu seken kurşun cipe isabet etti.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi Terminal Kavşağı'nda K.A. ile tır garajı önünde karşılaştığı dükkan sahibi Y.G. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K.A, tabancayla ateş etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, seken kurşunlardan biri Y.G'nin park halindeki cipine isabet etti.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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