Karamürsel'de tayini çıkan komisere veda yemeği düzenlendi

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KOCAELİ (AA) - Karamürsel ilçesinde tayini çıkan komiser Erdem Bayır'a veda yemeği düzenlendi.



İlçedeki bir restoranda gerçekleştirilen programda, Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amiri olarak 6 yıldır görev yapan komiser Bayır'a plaket verildi.

Daha sonra Bayır ile önemli çalışmalara imza atan komiser ve polis memurlarına başarı belgesi takdim edildi.

Komiser Bayır, yaptığı konuşmada, "Karamürsel halkını ve emniyet personelini çok seviyorum. Hepinize başarılar diliyorum, hakkınızı helal edin." dedi



Gümüşhane'ye tayini çıkan Bayır'ı, çalışma arkadaşları alkışlarla uğurladı.



Programa, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, Karamürsel Cumhuriyet Savcısı Betül Erdoğan Koç, polis memurları ve aileleri katıldı.



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