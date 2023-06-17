Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan Babalar Günü mesajı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Büyükakın, mesajında, saygının, çalışkanlığın ve fedakarlığın sembolü babaların Babalar Günü’nü kutladı.

Anne ve babalara saygı ve hürmetin hiçbir zaman ihmal edilmemesi gerektiğine işaret eden Büyükakın, aile kurumunun en önemli yapı taşı olan babalardan, hayır duası alınmasının önemine değindi.

Ailesi için her türlü fedakarlığı üstlenen, eşi ve çocuklarının mutluluğunu kendi mutluluğu sayan babaların, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için hayatları boyu çaba harcadıklarını hatırlatan Büyükakın, şunları kaydetti:



"Kadim geleneğimizde babalarımızın aile hayatımızda çok önemli bir yeri olmuştur. Babalarımız, anne ile birlikte ailede din, inanç, ahlak, edep, saygı, sevgi gibi adabı muaşeret kurallarını ilk olarak öğreten kişidir. Bizi kötü alışkanlıklara karşı koruyan adeta iki cihan saadetinin anahtarıdır baba. Bu nedenledir ki babaların sadece bu özel günde değil, her zaman gönüllerini hoş tutalım. Peygamber efendimizin, büyük günahların en ağırlarından birinin anne babaya itaatsizlik olduğunu belirttiği gibi, babalarımızı her zaman başımızın tacı yapalım. Bu vesileyle evlatları için hiçbir fedakarlıktan vazgeçmeyen dünyanın en zor ve ulvi görevlerinden birini üstlenen tüm babaların, baba adaylarının Babalar Günü'nü kutluyorum. Başta şehitlerimiz olmak üzere ebediyete intikal etmiş babalarımıza da yüce Allah’tan rahmet diliyorum."

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