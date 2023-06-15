Kocaeli'de boşandığı kadını silah çekip darbeden şüpheli tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, boşandığı kadını silah çekip darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Osmangazi Mahallesi Kuştepe Caddesi'nde boşandığı kadının önünü keserek silah çektiği ve darbettiği gerekçesiyle 15 Haziran'da gözaltına alınan S.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.Ş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Osmangazi Mahallesi Kuştepe Caddesi'nde, önünü kesip silah çekerek zorla aracına bindirmek istediği eski eşini darbeden S.Ş. daha sonra çevredekilerin müdahalesiyle olay yerinden uzaklaşmış, daha sonra polis ekiplerince yakalanmıştı.

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