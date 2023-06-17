Spor Toto 1. Lig'e yükselen Kocaelispor, Ertuğrul Sağlam ile anlaştı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'e yükselen Kocaelispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile anlaşmaya varılmıştır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Sağlam ile önümüzdeki günlerde imza töreni gerçekleştirileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.