Basketbol 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de başladı

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KOCAELİ (AA) - Basketbol 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki müsabakalarla başladı.

Şehit Polis Recep Topaloğlu ve Atatürk Spor Salonlarındaki maçlarla başlayan şampiyonanın ilk günü, A, B, C ve D gruplarında 16 takımın mücadelesiyle tamamlandı.

Şampiyona, 23 Haziran Cuma günü final müsabakasıyla sona erecek.





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