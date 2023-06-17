28. Geleneksel Hünkar Çayırı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Nedim Gürel kazandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Gebze Belediyesi tarafından Fatih Sultan Mehmet'in hayatını kaybettiği tarihi alanda düzenlenen 28. Geleneksel Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Nedim Gürel kazandı.

Fatih Sultan Mehmet'in anısını yaşatmak için her yıl düzenlenen yağlı güreşlerde, bu sene 42 başpehlivan ile alt kategorilerde 750 pehlivan er meydanında mücadele etti.

Nedim Gürel ve Ali İhsan Batmaz'ın karşılaştığı başpehlivanlık mücadelesinde rakibini yenen Gürel başpehlivanlığa ulaştı. Gürel'e kupasını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz takdim etti.

Protokol üyeleri ayrıca diğer kategorilerde dereceye girenlere madalyalarını verdi.

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