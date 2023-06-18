Uluslararası öğrenciler "Hoşça Kal Kardeşim" mezuniyet programıyla uğurlandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentteki 3 üniversitede eğitimini tamamlayan uluslararası öğrenciler için mezuniyet programı düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde (KOSTÜ) eğitimini tamamlayan 200 öğrenci, "Hoşça Kal Kardeşim" temalı Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nde buluştu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün 2012'den bu yana yürüttüğü çalışmalar kapsamında düzenlenen törende, KOÜ'den mezun olan Hindistanlı Hamdah Zahrath V. Maliyekkal konuşma yaptı.

Maliyekkal, Türkiye'deki hayatını özleyeceğini vurgulayarak, Türkiye'de aldığı eğitim sayesinde dünyanın her kıtasından arkadaş edinme fırsatı yakaladığını belirtti.

- "Bizlere sahip çıkmayı görev bilmiş insanlarla karşılaştık"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür eden Maliyekkal, "İlk geldiğimiz günden bu yana samimiyet ve hoşgörüyle bizleri dert edinmiş, bizlere sahip çıkmayı görev bilmiş insanlarla karşılaştık. Burada dünyanın 5’ten büyük olduğunu idrak ettik. Ne diyordu Necip Fazıl, 'Tohum saç bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın.' Türkiye'den ayrılırken yine çok ağlayacağım ama korkudan değil, dostlarımı ve buradaki hayatımı özleyeceğim için." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Nebi Karakoyun da atılan adımlar sayesinde uluslararası öğrencilerin Kocaeli'ye olan ilgisinin her geçen yıl arttığına değinerek, bunun da Türkiye’nin geniş bir coğrafyaya ulaştığının başlıca göstergelerinden olduğunu kaydetti.

Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Fatih Dizdar ise Kocaeli'deki 3 üniversiteye dünyanın farklı ülkelerden öğrenciler geldiğini anlattı.

KOÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren, KOÜ'den mezun uluslararası öğrencilerin, ülkelerinde Türkiye'nin elçisi gibi olacaklarını ifade etti.

Mezun öğrencilere plaket, Türk bayrağı ve Başkan Büyükakın'ın veda mektubu verilen tören, kep atma ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.





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