Kocaeli'de sağanak etkili oldu

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de kent genelinde sabah saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi'nden geçen dere, yağışın ardından taştı.

Turan Güneş Caddesi ve Adnan Menderes Bulvarı'nda oluşan su birikintileri nedeniyle de trafik aksadı.

Belediye ekipleri, taşkınların yaşandığı ve birikintilerin oluştuğu bölgelerde temizlik ve tahliye çalışması başlattı.

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