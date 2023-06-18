Babalar Günü'nü çocuklarıyla zumba yaparak kutladılar

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Babalar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinliğe katılan babalar ve çocukları, dans ve sporu birleştiren zumba yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gebze Sporcu Eğitim Merkezi'nde (GEBZESEM) yer alan "Anne Şehir Merkezi Nilüfer"de, 6-8 yaş grubu çocuklar ve babaları için Babalar Günü etkinliği gerçekleştirildi.

Çocuklar ve babaları, eğitmen eşliğinde dans ve sporu birleştiren zumba yaptı. Hem fiziksel hem de zihinsel gelişime katkı sağlayan etkinliğe katılan çocuklar babalarıyla güzel anlar yaşadı.

Oğlu Ömer Asaf ile gelen Şükrü Topçuoğlu, etkinliğin kendilerini memnun ettiğini belirterek belediyeye teşekkür etti.

Topçuoğlu, "Bize Babalar Günü'nde böyle duygu yaşattıkları için herkese minnettarız. İlk defa oğlumla böyle bir programa katıldım. Gayet eğlenceliydi. Tekrar olursa yine katılırız." ifadelerini kullandı.

Programa kızı Duru İkra Avcı ile katılan baba Bilal Avcı da etkinliğin kendilerini onurlandırdığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Kızım ve ben çok mutlu olduk. Gebze'de böyle etkinliklerin olması hem çocuklarımız hem bizim için çok faydalı oluyor. Beraber vakit geçirmemize vesile oluyor. Bu yüzden Kocaeli Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz."

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