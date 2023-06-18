Kocaeli'de taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kardeş yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Osman Yılmaz Mahallesi D-100 kara yolu yan yol İstanbul istikametinde Y.İ. yönetimindeki 41 T 3062 plakalı ticari taksi ile E.E'nin kullandığı 41 AOF 709 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan otomobilin sürücüsü ile kardeşi Y.E. itfaiye erlerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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