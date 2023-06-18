Kocaeli'de yüksekten düşen işçi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çalıştığı marketin deposunda yüksekten düşerek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Barış Mahallesi 1804 Sokak'ta markete ait depoda çalışan İ.A. (70), dengesini kaybetmesi sonucu 2 metrelik yükseklikten zemine düşerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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