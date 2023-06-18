Sanatçı Doğukan Manço Kocaeli'de sevenleriyle buluştu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Babalar Günü etkinlikleri kapsamında Barış Manço'nun oğlu şarkıcı Doğukan Manço, sahne aldı.

Gebze'deki bir alışveriş merkezinde düzenlenen konsere aileler ilgi gösterdi.

Müzikseverler, Manço'nun performansıyla şarkılara eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı.

Manço, AA muhabirine, konsere gelen çocukların babalarıyla eğlenmesinin kendisini duygulandırdığını söyledi.

Buruk bir babalar günü geçirdiğini belirten Manço, "Buraya herkes babasıyla geliyor. Gönül istiyor ki bu tür etkinliklerde sen de bir parçası ol. Ama çok zaman oldu benim için. Biraz duygusal geçiyor bu tarz etkinlikler ama burada olduğum için çok mutluyum" dedi.

Babası Barış Manço'nun Belçika'daki otomobilinin Türkiye'ye getirilmesi konusunda Ticaret Bakanlığının harekete geçtiğini ifade eden Manço "Büyük bir heyecanla onların geri dönüşünü bekliyorum. Kısmetse babamın aracı Türkiye’ye geri gelecek. Çalışmaların başlatılmış olması tabii bizi ailecek sevindirdi. Umarım kısa zamanda hızlı bir geri dönüş alırız." diye konuştu.

Manço, yeni albüm çalışmasıyla hayranlarının karşısına çıkacağını da dile getirdi.

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