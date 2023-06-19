Engelli dalıcı farkındalık oluşturmak için su altındaki potaya smaçla basket attı

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KOCAELİ (AA) - 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde iki bacağını kaybeden dünya serbest dalış rekortmeni Ufuk Koçak, engellilerin yaşamına dikkati çekmek amacıyla 10 metre derinliğe indirdikleri basketbol potasına smaçla basket attı.

Kocaeli Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı da olan Koçak, dünyadaki engel ve engellilik konusuna farkındalık oluşturmak için su altı fotoğraf sanatçısı Nejdet Demirtaş ile dalış teknesiyle Kaş Güvercinada açıklarına geldi.

Koçak, basketbol forması giyip serbest dalış gerçekleştirerek, suyun 10 metre derinliğine indirdikleri basketbol potasına smaç bastı. Demirtaş da bu anların fotoğrafını çekti.

Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün raporuna göre dünyadaki engelli sayısının 1 milyarı aştığını, bunun dünya nüfusunun yüzde 15'i olduğunu aktardı.

Engelli bireylerin yaklaşık 200 milyonunun günlük desteğe ihtiyaç duyduğuna, neredeyse her bireyin hayatının bir döneminde geçici veya kalıcı engellilik yaşadığına değinen Demirtaş, bu duruma dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak amacıyla proje gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Demirtaş, bu projeye destek veren Koçak ile dalış eğitmeni Erhan Onat, Uğur Tanrıseven, Kaş Belediyesi ve Kaş Turizm Tanıtma Derneğine teşekkür etti.





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