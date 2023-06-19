Karamürsel Halk Eğitim Merkezi'nde "tecrübeli" kursiyerlere mezuniyet töreni

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KOCAELİ (AA) - Karamürsel Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce 60 yaş üstü ve tecrübeli kursiyerler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Geleneksel Türk Sanatları sınıfında gerçekleştirilen törende, kursiyerler mezuniyet heyecanı yaşadı.



Keplerini hep birlikte havaya atan kursiyerler, merkez müdürü Bahar Kaplan Yavuz ile öğretmenlere teşekkür etti.

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