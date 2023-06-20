Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 2 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli ve İstanbul'da düzenledikleri operasyonda 9 kişiyi yakaladı.



Sabit hatlardan aranma kayıtları bulunan şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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