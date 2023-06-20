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Kocaeli'de öğrencilerin yazdığı öyküler kitaplaştırıldı

AA

Kocaeli'de öğrencilerin yazdığı öyküler kitaplaştırıldı

KOCAELİ AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Değirmendere Şehit Cengiz Topel İlkokulu ve Gölcük Yücel Koyuncu Bilim Sanat Merkezi öğrencilerinin hazırladığı öykü kitabı yayımlandı.

Değirmendere Şehit Cengiz Topel İlkokulu öğrencilerinin, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle yazdığı 114 öykü yarım kaldı.

Bu öyküleri okuyan Gölcük Yücel Koyuncu Bilim Sanat Merkezi öğrencileri, öyküler arasından 33'ünü seçerek tamamladı.

Tamamlanan öykülerin yer aldığı "Gerisini Bilsem" adlı kitap yayımlandı.

Değirmendere Şehit Cengiz Topel İlkokulu Okul Müdürü Güney Yılmaz, etkinliğe 4. sınıfta okuyan 114 öğrencimiz katıldığını söyledi.

Yılmaz, etkinlikle çocuklarımızın yazma becerilerini geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Çocuklarımızın bu güzel eserlerini kitap haline getirerek 1000 kitap bastık. Bu etkinlik, bundan sonra da geleneksel hale getirilerek devam edecektir. Burada kitabın basılması süreci de dahil olmak üzere her aşamada etkinliğimizi takip ederek destek olan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Caferi Tayyar Mert'e, etkinliği birlikte yürüttüğümüz Gölcük Yücel Koyuncu Bilim Sanat Merkezi Müdürü Osman Altun ve Türkçe öğretmeni Murat İlhan'a, etkinliğe katkı sunan öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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