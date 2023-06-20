Kocaeli'de silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte silah ve mühimmat kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.



Ekiplerin, kentte belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 121 fişek ve 3,4 gram esrar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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