Gebze Teknik Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği uzay aracı tanıtıldı

KOCAELİ (AA) - Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rover Takımı'nın geliştirdiği uzay aracı "Rover Adventure v2"nin tanıtımı yapıldı.

GTÜ'de mühendislik, işletme, iktisat, mimarlık, uzay ve havacılık fakültelerinde eğitim gören öğrenciler, tasarladıkları "Rover Adventure v2" ile araştırmalarda astronotlara yardımcı olmayı ve riskleri azaltmayı amaçlıyor.

GTÜ Kongre Merkezi'nde düzenlenen tanıtım programında konuşan Rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, çok mutlu ve gururlu olduklarını, üniversitedeki öğrencilerin yıllarca birbirleriyle disiplin içerisinde çalıştıklarını ve bir ürün ortaya koyduklarını belirterek, "Sadece bir klinik çalışma değil. Buradaki işbirliği takımlarımız, öğrenci topluluklarımız bir araya gelip sistematik ve belli bir disiplin içerisinde çalışarak, gayret ederek bir eser ortaya koyuyorlar." dedi.

Öğrencilerin, projeler sayesinde öz güvenlerinin arttığını vurgulayan Mantar, şunları söyledi:

"Burada takımın ortaya koyduğu çalışma, bir iş disiplini kazandırıyor bizlere. Yüzlerce öğrenci bir araya gelerek, projeleri ortaya koyuyorlar, öz güvenleri oluşuyor. Amerika veya İngiltere'ye bizim öğrencilerimiz gittikleri ve ortaya yeni bir ürün koyduklarında görüyorlar ki; onların da bizlerden pek bir farkı yokmuş. Bu da öz güven oluşturuyor. 56 öğrenci takımımız var. Bizlerin verdiği eğitim kadar öğrenci takımlarımızın faaliyetleri önemlidir. Biz bunu üniversite yönetimi olarak çok destekliyoruz."

GTÜ Rover Takım Kaptanı Reyhan Bolat ise aracın dünya dışı görevlerde astronotlara yardımcı olduğunu belirtti.

Aracın, insan hayatını tehlikeye atmadan bir insanın yapabileceği her şeyi yaptığına işaret eden Bolat, "GTÜ Rover Takımı olarak, diğer takımlar gibi portatif şekilde rover aracının üzerinde çalışarak, tamamıyla kendi tasarımımız olan aracımızı üretiyoruz." dedi.

Bolat, aynı araç üzerinde geliştirme çalışmalarına devam edeceklerini, GTÜ öğrencileri olarak bir başlangıç yaptıklarını vurgulayarak, kendi imkanları ve sponsorluk destekleriyle bir şeyler yapmak istediklerini ifade etti.

Bolat, Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında 2028 yılında çıkarmayı planladığı ilk rover araca destek vermek istediklerini sözlerine ekledi.

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