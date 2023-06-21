Kocaeli'de otomobille çarpışan hafif ticari araçtaki bebek yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 yaşındaki bebek yaralandı.

Sultan Orhan Mahallesi Eski Bağdat Caddesi'nde seyreden B.A. idaresindeki 42 VB 075 plakalı otomobil, A.K'nin kullandığı 41 LV 124 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 yaşındaki Y.K. yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan bebek, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.