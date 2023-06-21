Kocaeli'den kısa kısa

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KOCAELİ (AA) - Karamürsel İlçe Halk Eğitim Merkezi yönetimi ile usta öğreticileri, yemek organizasyonunda bir araya geldi.

Karamürsel Halk Eğitimi Merkezi olarak bu yıl için belirlenen hedefe ulaştıklarını söyleyen merkez müdürü Bahar Kaplan Yavuz, ilçe halkından gelen kurs taleplerini azami düzeyde karşıladıklarını söyledi.

Bu durumun kendilerini halka ulaşma oranında Kocaeli'de halk eğitimi merkezleri arasında ikinci sıraya taşıdığını belirten Yavuz, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yavuz, bir yılın yorgunluğunu düzenledikleri yemek programıyla atmak istediklerini sözlerine ekledi.

- Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

Gebze ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü tedavi altına alındı.

Osman Yılmaz Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde M.C. idaresindeki 34 BN 5963 plakalı otomobil ile E.K. yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan E.K. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.





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