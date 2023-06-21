Kocaeli'den kısa kısa

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KOCAELİ (AA) - Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen yüzme yarışlarında 245 sporcu mücadele etti.

Şehit Mahmut Demirel Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen teşvik yarışlarına 13 kulüpten 245 sporcu katıldı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, gazetecilere, alt yaş gruplarındaki yüzücülerin yarışmada harika mücadeleler ortaya koyduğunu belirterek, çocukları spora teşvik etmek adına gösterdikleri çabanın karşılık bulmasının kendileri için en güzel motivasyon olduğunu kaydetti.

Yarışlar sonunda dereceye girenlere ödülleri, protokol üyelerince verildi.

- Darıca Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Güneri basınla buluştu



TFF 3. Lig takımlarından Darıca Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Onur Güneri, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kulüp tesisinde düzenlenen toplantıda konuşan Güneri, gündemlerinin yoğun olduğunu belirterek, güzel sezon geçirmek istediklerini ifade etti.

Güneri, takımın teknik direktörlüğüne Emre Denizli'nin getirildiğini anımsatarak, bundan sonraki süreçte yeni yönetim kadrosunun oluşturulacağını ve yapılanmaya gidileceğini bildirdi.

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