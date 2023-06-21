Kocaeli'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şehitler Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'nde 4 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.​​​​​​​

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