GÜNCELLEME - Kocaeli'de tüfekle vurulan çiftçi öldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pompalı tüfekle vurulan çiftçi hayatını kaybetti, cinayet zanlısı tutuklandı.

Eseler Mahallesi'nde E.D. (34) ile İsmail K. (54) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, E.D'nin tüfekle ateş açtığı İsmail K. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi.

Sağlık personelinin incelemesinde öldüğü anlaşılan İsmail K'nin cenazesi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çiftçilik yapan İsmail K'nin 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayın ardından teslim olan zanlı E.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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