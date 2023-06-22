Süper Lig'e yükselen Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın şampiyonluğu kutlandı

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KOCAELİ (AA) - Ampute Futbol 1. Lig'i namağlup şampiyon bitiren Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın Süper Lig'e yükselmesi coşkuyla kutlandı.



Gelecek sezon Bitexen Ampute Futbol Süper Ligi'nde mücadele edecek takım için Metin Oktay Stadı'nda şampiyonluk organizasyonu düzenlendi.



Kutlamalara Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, kulüp oyuncuları, çalışanlar ve vatandaşlar katıldı.



Kaymakam Özyiğit, etkinlikte yaptığı konuşmada, sporun engel tanımadığına işaret ederek, "Engelli gençlerimiz, arkadaşlarımız, sevgili vatandaşlarımız hepimize örnek olacak nitelikte ekipçe mücadele ettiler, gayret ettiler ve başarılı oldular." diye konuştu.

Başkan Büyükgöz de Süper Lig başarısı gösteren takım oyuncularını kutladı.



Spora 4 yıl içerisinde yaptıkları yatırımın karşılığını lisanslı sporcu sayısının artışıyla aldıklarını anlatan Büyükgöz, "Şu anda Gebze Belediyesinin 120 civarında lisanslı sporcusu oluştu. Gayemiz, 10 yaşına gelen her değerli gencimiz mutlaka kendi kabiliyetine, becerisine bağlı olarak lisanslı sporcu özelliği kazansın." dedi.



Sezon içerisinde çok iyi çalışıp Süper Lig gururu yaşadıklarının altını çizen takımın milli futbolcusu İsmail Korkmaz ise şampiyonluğu Gebze halkına armağan etti.

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