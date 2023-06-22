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Efsane aygır Victory Gallop, yarış atı yetiştiricilerinden yüksek talep görüyor

AA

Efsane aygır Victory Gallop, yarış atı yetiştiricilerinden yüksek talep görüyor

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) 1995 doğumlu efsane aygırı Victory Gallop, ilerleyen yaşına rağmen Türk yarışçılığına hizmet etmeyi sürdürüyor.

Kulübün emektar aygırlarından 28 yaşındaki Victory Gallop, ilerleyen yaşına rağmen aygırlık kariyerine İzmit Merkez Aşım İstasyonu'nda devam ediyor.

Kariyeri boyunca katıldığı 17 koşunun 9'undan birincilikle ayrılan Victory Gallop, 2008 yılından bu yana Türkiye'de bulunuyor.

TJK verilerine göre, şampiyon aygırın bugüne kadar koşan 589 yavrusundan 373'ü 1722 koşu kazanma başarısı gösterirken, taylarının Türkiye'deki toplam kazancı ise 190 milyon lirayı aştı.

Bu yıl Victory Gallop'un genlerini taşıyan taylara sahip olmak isteyen 30 yetiştirici kısrakları için aşım başvurusu yaptı. Emektar aygırın 2023 sezonunda 20 aşım yapması planlandığı için şanslı yetiştiriciler kurayla belirlendi.


- "28 yaşında hizmet eden belki de tek safkan aygır"

TJK İzmit Merkez Aşım İstasyonu Müdürü Fatih Mehmet Dereli, AA muhabirine, İngiliz safkan Victory Gallop'un kulübün en popüler aygırlarından biri olduğunu söyledi.

Doğumundan 2 yıl sonra yarış kariyeri başlayan atın ABD'de çok önemli grup yarışlarında galibiyetler elde ettiğine dikkati çeken Dereli, yarış kariyerinin sona ermesinin ardından ABD'deki çok ünlü bir harada aygır olarak hizmet verdiğini kaydetti.

Dereli, TJK'nin Victory Gallop'u 2008 yılında Türkiye'ye getirdiğini ve aygırın aynı yılın mart ayından bu yana damızlık olarak Türk yarışçılığına hizmet verdiğini anlatarak, "Victory Gallop Türkiye'ye geldiğinde genç bir aygırdı, şu an 28 yaşında. Bildiğim kadarıyla şu an dünyada 28 yaşında hizmet eden belki de tek safkan aygır." diye konuştu.


- Planlanan aşım adedinin üzerinde başvuru oldu

Victory Gallop'un ilerleyen yaşı nedeniyle gebe bırakma performansında düşüş olduğunu, bu nedenle 2023 sezonunda 20 kısrağa aşım yapmasını planladıklarını aktaran Dereli, "Şu an 3 gebe kısrağımız mevcut. Sezon 30 Haziran'da sona erecek. Dolayısıyla yeni gebelerimizin çıkacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Dereli, İzmit Merkez Aşım İstasyonu'nda 5 aygırla hizmet verdiklerini ve 150 bin lirayla aşım ücreti en yüksek aygırın Vicrtory Gallop olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Aygır artık 28 yaşında hizmet verdiğinden ve bu durum taçlandığından kulüp olarak güzel bir rakam belirlendi. Yetiştiricilerimiz de bu yaşına ve bu rakama rağmen hala Victory Gallop'a ilgi duymakta. Geçmiş yıllarda 350-400'lere kadar başvuru almış bir aygırdan bahsediyoruz. Bu sene 30 civarı bir başvuru aldı. Planlanan aşım adedinin üzerinde başvuru olduğu için şanslı yetiştiriciler kurayla belirlendi. Uzun yıllardır Türkiye'de hizmet vermiş olması dolayısıyla hem yarışçılığa hem yetiştiriciliğe oldukça büyük hizmetleri var. Son yıllarda da gazi yarışı kazanan Call To Victory isimli tayıyla bunu daha da yukarıya taşımış durumda."

Victory Gallop'un taylarının çok önemli bir kazanç başarısı olduğuna işaret eden Dereli, "Atçılarımız öncelikle Victory Gallop'un genlerini taşıyan iyi bir yarış atı elde etme peşindeler. Bu elde ettikleri iyi yarış atlarını erkekse aygır, dişiyse iyi bir kısrak olarak devam ettirmek için Victory Gallop'tan pay alma umuduyla kısraklarını bu aygırla çiftleştiriyorlar. Victory Gallop'un her mesafede her zeminde üstün yarış başarısı elde etmiş tayları var. Dolayısıyla her yıl popülaritesini bundan dolayı koruyor. " dedi.

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