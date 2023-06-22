Kocaeli'de karısını bıçaklayarak öldürmekle suçlanan sanığın yargılanması sürdü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Hacı P. ile taraf avukatları katıldı.

Tanık olarak dinlenilen R.S, otobüs şoförü olduğunu, olay günü uzun yoldan geldiğini belirterek, "Evde uyuyordum. Gelen sesler üzerine uyandım. 'İmdat, polis. Ölüyorum.' şeklinde bir kadın sesi duydum. Kadının yerde çevreden su istediğini duydum. Öncesinde yaşanan olaylara şahit değilim." diye konuştu.

Sanık Hacı P. önceki savunmalarını tekrar ederek, tahliyesini istedi.

Müdafi avukatı da celse arasında gelen adli tıp raporu içeriği gözetilerek sanığın gözetim altına alınmasına karar verilmesini talep etti.

Talebin tutanağa geçirildiği sırada Hacı P'nin, müşteki avukatına, "Ne gülüyorsun? Bana gülüyor." şeklinde bağırması üzerine mahkeme başkanı sanığa, "O tarafa bakma." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından jandarma gözetiminde salondan çıkarılan sanık, müşteki avukatının üzerine yürümeye yeltenerek, "Ben bundan şikayetçiyim, bana gülümsüyor." dedi.

Duruşma savcısı, salondaki polis memurundan adliyeden çıkışına kadar avukata eşlik etmesini istedi.

- Olay

İzmit ilçesi Erenler Mahallesi'nde 30 Mart 2022'de tartışma sonucu Hacı P. eşi Ayşe P'yi bıçakla yaralamış, evden çıkarak komşularından yardım isteyen kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Çocuğunu alarak kaçan zanlı, 31 Mart'ta Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde saklandığı evde yakalanmış, daha sonra tutuklanmıştı.

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