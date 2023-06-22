Vali Yavuz pazar esnafını ziyaret etti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, pazar esnafına ziyarette bulundu.

İzmit ilçesindeki Perşembe Pazarı'nda esnafın taleplerini dinleyen Vali Yavuz, yaptığı açıklamada, her zaman küçük esnafın yanında olduklarını belirtti.

Pazarcı esnafının ihtiyaç ve sorunlarını tespit ettiklerini aktaran Yavuz, "İnşallah kısa sürede bunları çözmek için de uğraşacağız. Şehrimizin tarımsal potansiyeli çok bilinmiyor ama önemli bir tarımsal potansiyele sahip. Birçok tarım ve hayvancılık şehri diye bilinen şehirlerden daha fazla küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığına sahip. Yine bunun dışında Kandıra bölgesi de başta olmak üzere özellikle önemli tarımsal ürünleri de yine üretiyor ve vatandaşlarımız bunu pazarlarda halkımıza ulaştırıyor." diye konuştu.

Yavuz, gıda arz ve güvenliğinin önemine dikkati çekerek, vatandaşlara iyi şartlarda ürün tedariği yapan esnafa teşekkür etti.





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