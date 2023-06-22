Kocaeli'deki öğrenci servis kazasına ilişkin 7 sanığın yargılanması sürüyor

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir kadın ve 4 öğrencinin hayatını kaybettiği, 19 öğrencinin yaralandığı servis kazasına ilişkin biri tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık servis sürücüsü Mehmet Ö. cezaevinden SEGBİS ile araç sahipleri İ.A. ve M.A, servis firması sahipleri C.Ö. ve H.Ö, firma servis sorumlusu S.D, okul müdürü Z.A.Y. ve mağdur yakınlarıyla avukatları katıldı.

Mağdur avukatları, olayla ilgili sorumlu olan kurumlardaki kişiler ve servis denetim komisyonu hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Davada, sanık Mehmet Ö'nün avukatı Beste Aslan, müvekkilinin yaklaşık 20 aydır tutuklu olduğunu belirterek tahliyesini istedi.

Diğer sanıkların avukatları ise bilirkişi raporlarına itiraz ederek başka bir heyetle yeni bir rapor hazırlanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Z.A.Y. ve Mehmet Ö'nün avukatına bilirkişi raporuna karşı beyanlarını sunmaları için 15 gün süre verdi.

Tutuklu sanık Mehmet Ö. hakkındaki tahliye talebinin reddine hükmeden heyet, dosyanın, alınan kusur raporları, tarafların raporlara itirazı ve mevcut tüm belgeler ele alınarak kusur tespiti yönünden Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesine gönderilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

- Bilirkişi raporundan

12 Mayıs'ta olay yerinde yapılan keşfin ardından hazırlanan bilirkişi raporunda, kazanın oluşumunda dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket eden sanık servis sürücüsü Mehmet Ö'nün taksirli davranışı nedeniyle kusurlu, ilgili mevzuat yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle de asli kusurlu olduğu belirtildi.

Raporda ayrıca, okul servis araçları yönetmeliğindeki şartları yerine getirmeksizin faaliyet gösteren yüklenici ve görevli olan kişilerin de sanık Mehmet Ö. ile ortaklaşa kusurlu oldukları, sürücü ile işin yürütümünde emniyet almada dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmeyen yüklenici ve görevlilerin mahkemenin belirleyeceği kusur oranı ile ayrı ayrı sorumlu tutulması gerektiği kaydedildi.

- Olay

Gebze ilçesinde, 9 Kasım 2021'de meydana gelen kazada, Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide yoldan geçen kadına çarptıktan sonra bağlantı köprüsünden dere yatağına devrilmişti.

Kazada, midibüsün çarptığı Birsen Giriş ile öğrenci Mert Efe Akıllı (13) hayatını kaybetmiş, servis sürücüsü Mehmet Ö. ile araçtaki 19 öğrenci yaralanmıştı.

Öğrencilerden Esma Nur Avcı (14), Rabia Üst (14) ve Ege Yılmaz (15) kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmişti.

Servis sürücüsü Mehmet Ö. ile araç sahiplerinden İ.A. ve C.A, okul servis firması sahiplerinden C.Ö. ve H.Ö. ile firmanın servis sorumlusu S.D. ve okul müdürü Z.A.Y. hakkında dava açılmıştı.



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