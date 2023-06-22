Karamürsel'de "Yaza Merhaba" programı düzenlendi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Sanatsever Dostlar Topluluğu Türk Müziği Korosu tarafından "Yaza Merhaba" programı düzenlendi.

Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Karamürsel Sanatsever Dostlar Topluluğu Başkanı Emel Sırma, konsere gelen herkese teşekkür ederek, iyi eğlenceler diledi.

Daha sonra Hilmi Gök yönetimindeki koro, izleyenlerin de zaman zaman eşlik ettiği konserde kürdilihicazkar, hicazkar ve nihavent makamlarında şarkılar seslendirildi.





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