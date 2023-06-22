Gölcük'te resim sergisi açıldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezindeki 27 kursiyerin yıl içinde yaptığı eserler sergide beğeniye sunuldu.

Değirmendere Çınarlık Meydanı'ndaki açılışa, Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Gölcük Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Necmettin Türkmen ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Mert, sanatın büyük bir sabır ve emek işi olduğunu belirterek, "İlçemizde açılan kurs sayısı 696'dır. Bütün kurslarımız başarılı bir şekilde tamamlandı." dedi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı.





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