Kocaeli'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Adem Yavuz Mahallesi Şehit Pilot Yarbay Gökhan Ertan Parkı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.K. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, silahla açılan ateş sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları, ilk müdahalelerinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Olay yerinde yapılan incelemede bir tabanca ile pompalı tüfek bulan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.