Kocaeli'de işçi servislerinin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iki işçi servisinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sabri B. idaresindeki 34 LLL 906 plakalı servis minibüsü Şekerpınar Mahallesi'nde Yeşil Vadi ve Özgürlük caddelerinin kesiştiği mevkide Sercan K. yönetimindeki 34 LAR 633 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı.

Kazada araçlardaki İbrahim K, Vasfiye Ş, Sultan Ö. ve Saniye K. yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapısı sıkışan minibüslere müdahale ederek yaralıları sağlık ekipleriyle birlikte ambulanslara sevk etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.



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