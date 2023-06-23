Kocaeli'de bir tırda 30 düzensiz göçmenin yakalandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bir tırın dorsesinde yapılan aramada 30 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, düzensiz göçmen hareketliliğinin men ve takibine yönelik çalışmalarında, İzmit ilçesinde durdurulan bir tırın dorsesinde yapılan aramada, 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Suçta kullanılan yabancı plakalı çekici ve dorsesine ise 6458 sayılı kanun maddesi gereğince el konuldu.

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