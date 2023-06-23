Kocaeli ve Karabük'te kurbanlıklar alıcı bekliyor

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KOCAELİ/KARABÜK (AA) - Kocaeli ve Karabük'teki hayvan pazarlarında Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık satışları devam ediyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Modern Hayvan Pazarı'na Türkiye'nin dört bir yanından getirilen büyük ve küçükbaş kurbanlıklar alıcı bekliyor.

Tüm önlemlerin alındığı pazarda, kurbanlık almak isteyenler ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar yapılıyor.

Pazarda küçükbaş hayvanlar 5-12 bin lira, büyükbaşlar ise 60-130 bin lira aralığında satılıyor.

Besici İhsan Çeri, AA muhabirine, Ağrı'dan getirdiği hayvanların yüzde 70'ini sattığını söyledi.

Vatandaşlar kurban alımını son güne bıraktığını belirten Çeri, "Son güne bırakmamalarını tavsiye ederiz. Son güne bıraktıkları zaman talep çok olduğunda hayvan az oluyor. Vatandaşlar sıkıntıya girer. Şu ana kadar yoğunluk iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.

- Karabük

Karabük-Yenice kara yolu Yeşilköy köyü yakınlarındaki hayvan pazarına getirilen küçük ve büyükbaş kurbanlıkların satışı sürüyor.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinden Karabük'e gelen besici Mehmet Kaya, AA muhabirine, pazara 80 küçükbaş hayvan getirdiklerini söyledi.

Hayvanların canlı ağırlığının ortalama 65-70 kilogram geldiğini aktaran Kaya, "Canlı kilogram fiyatı ortalama 100 liradan satılıyor. Et olarak 45 kilogram gelen koçlarım var. Umudumuz bütün hayvanları satabilmek." diye konuştu.





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